تفاصيل اتفاق "سوناطراك" الجزائرية و3 شركات دولية لتزويد إيطاليا بالغاز

كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية تفاصيل عن اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار وقع بين شركة "سوناطراك" الجزائرية وعدد من الشركات الأوروبية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا.

وذكرت أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أشرف على مراسم توقيع الاتفاق الهام بين مجمع "سوناطراك" وعدد من شركائه الأجانب.

ويهدف الاتفاق حسب ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الاثنين، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وتم توقيع الاتفاق بين كل من "سوناطراك" و"أوكسيدونتال" و"توتال" بالإضافة إلى "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور سفراء إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق حسب ما أوضحه بيان لشركة "سوناطراك"، إلى إنجاز مشروع غازي كبير برقعة بركين في حاسي مسعود.

وسيسمح المشروع "باسترداد كمية إضافية يتجاوز قدرها 1 مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات"، وبالتالي رفع المعدل المتوسط للاسترداد الكلي إلى 55%.

ويتضمن المشروع حفر 100 بئر نفطية، وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية حديثة، تساعد على تحسين إنتاج المحروقات.

كما سيعتمد المشروع على "حلول رقمية" لتسيير الحقول النفطية التابعة له، إلى جانب اللجوء إلى مشاريع بيئية تتعلق بخفض البصمة الكربونية.

المصدر: "الشروق"