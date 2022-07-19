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الجزائر تتخلى عن شراء طائرات لإطفاء الحرائق من إسبانيا!

أخبار العالم العربي

الجزائر تتخلى عن شراء طائرات لإطفاء الحرائق من إسبانيا!
Globallookpress
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تخلت الجزائر عن صفقة لشراء طائرات إسبانية خاصة بإطفاء الحرائق، وذلك في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

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ونقلت صحيفة الشروق أون لاين عن موقع "مينا ديفنس" أن السلطات الجزائرية تراجعت عن شراء طائرات للإطفاء تنتجها شركة "بليزا" الإسبانية، مشيرة إلى أن مصادر مطلعة على القضية أكدت لها إلغاء صفقة استيراد طائرات الإطفاء الإسبانية.

الجزائر تتخلى عن شراء طائرات لإطفاء الحرائق من إسبانيا!
echoroukonline.com

وفي سياق الخبر، ذكرت "الشروق" أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا أتت "عقب تحول موقف مدريد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

المصدر: الشروق أون لاين

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