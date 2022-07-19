جدل واسع في مصر بعد فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر تطبيق رسوم دخول لممشى أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيها.

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وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفا، تضم 62 محلا بمساحات مختلفة و5 كافتيريا و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

وعلقت النائبة في البرلمان المصري مها عبدالناصر، على فرض تذاكر للسير في ممشى أهل مصر قائلة: "استبشرنا خيرًا أثناء عمل هذا الممشى الجميل وإزالة التعديات على النيل، وقلنا إن النيل سوف يعود أخيرًا للمصريين جميعًا بمختلف طبقاتهم، لكننا فوجئنا بفرض تذاكر لاستخدام الممشى الذي صار اسمًا ليس على مسمى، فمن هؤلاء الذين يستطيعون دفع تذكرة لممشى قيمتها 20 جنيهًا أي أن أسرة مكونة من 5 أفراد مطلوب أن تدفع 100 جنيه للمشي فقط؟".

وانتقدت النائبة قرار فرض تذكرة بقيمة 20 جنيهًا على دخول ممشى أهل مصر، وقالت في تعليق لها كتبته على صفحتها الشخصية "نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين".

وطالبت النائبة بإلغاء هذه التذاكر فوراً وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا، وقالت إن هذا هو أبسط حقوقهم.

المصدر: المصري اليوم + مصراوي