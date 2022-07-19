بوغدانوف: التغيير في إنتاج النفط تتم مناقشته داخل "أوبك+" وليس في الولايات المتحدة أو الدول العربية

صرح مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بأن التغييرات في إنتاج النفط تجري مناقشتها داخل "أوبك+" وليس بين الولايات المتحدة والدول العربية.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مراجعة أحجام الإنتاج بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، قال: "سيكون هناك اجتماع، حتى الآن لم يتم تسلم طلب من شركائنا العرب، لم ينجح بايدن والأمريكيون. هذه قوانين السوق تتم مناقشتها داخل (أوبك+)".

وفي وقت سابق، قال مستشار أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، آموس هولشتاين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن دول "أوبك" لديها فرصة لزيادة إنتاج النفط، وأن اشنطن تتوقع منهم اتخاذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة.

من جهتها شددت الرياض على أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقا لمنطق السوق وإطار تحالف "أوبك+"، وذلك بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى المملكة، وفقا لما نقلته "بلومبرغ".

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم وخاصة الدول المستهلكة. لكن في النهاية، تتبع (أوبك+) ظروف السوق وستوفر الطاقة حسب الحاجة".

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي