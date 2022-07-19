الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار

سجلت العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى في نحو أسبوعين منذ 5 يوليو الجاري، إذ تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 56 روبلا.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 84 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.50 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 63 كوبيكا إلى 56.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعن أسباب ارتفاع العملة الروسية مؤخرا، قال استراتيجي الاستثمار في إدارة شركة Arikapital سيرغي سوفيروف: "يرتبط الارتفاع الأخير للروبل ببداية الفترة الضريبية في روسيا. في هذا الوقت، ترتفع العملة الروسية بشكل تقليدي. كما أن أسعار النفط تدعم الروبل إذ يتم تداولها فوق مستوى 100 دولار للبرميل".

وأضاف الخبير: "إلى جانب هذين العاملين هناك عوامل قديمة مثل الانخفاض الحاد في الواردات والفائض القياسي في الحساب التجاري. كل هذا يسمح للروبل بالشعور بالثقة".

المصدر: نوفوستي