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على هامش زيارة بوتين.. روسيا توقع مذكرة تصبح بموجبها أكبر مستثمر أجنبي في الطاقة الإيرانية

مال وأعمال

على هامش زيارة بوتين.. روسيا توقع مذكرة تصبح بموجبها أكبر مستثمر أجنبي في الطاقة الإيرانية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وقعت شركة الغاز الروسية "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي تشمل استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع موارد الطاقة الإيراني.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجاستمر للوكالة إن "الطرفين اتفقا على تطوير حقل غاز الشمال أو حقل بارس الجنوبي وحقل غاز بالقرب من جزيرة كيش، حيث سيستثمر الجانب الروسي 10 مليارات دولار".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "هذه المذكرة ستؤدي إلى أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية، حيث ستجذب عشرات المليارات من الدولارات من روسيا الى حقول النفط والغاز الإيرانية".

وتعقد اليوم الثلاثاء قمة روسية إيرانية تركية في طهران لبحث ملفات عدة، منها الملف السوري، وأفادت طهران بأن القادة المشاركين في القمة سيبحثون كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة ومسألة الأمن الغذائي.

المصدر: RT + تاس

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