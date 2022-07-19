محللون: موجة الحر في أوروبا تفاقم أزمة الطاقة

أفادت "بلومبرغ" نقلا عن خبراء في الطاقة، بأن موجة الحر التي تجتاح أوروبا تفاقم أزمة الطاقة التي تعانيها، وأن ما يزيد من حدة هذه الأزمة، شح إمدادات الطاقة من روسيا بسبب العقوبات.

وأشارت مؤسسة Lane Clark & Peacock التحليلية البريطانية إلى أن موجة الحر الاستثنائية حدت من إنتاج الطاقة، وتجعل قدرات التوليد في الدول الأوروبية أقل فاعلية، حيث تضطر محطات الطاقة لاستهلاك المزيد من الطاقة لتبريد أجهزتها.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المياه، حيث انخفض منسوب المياه في نهر الراين في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ 15 سنة، ما يهدد توريدات الفحم إلى محطات الطاقة.

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وأشارت Rystad Energy إلى أن ما يزيد من حدة أزمة الطاقة في أوروبا هو العقوبات المفروضة على واردات الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت أن درجت الحرارات المرتفعة قد تجعل العرض غير كافي لتلبية الطلب المتزايد، على خلفية إعادة هيكلة قطاع الطاقة تحضيرا لموسم الشتاء.

ويشار إلى أن بريطانيا بصدد تحطيم الرقم القياسي بارتفاع الحرارة، التي من المتوقع أن تصل إلى 38.7 درجة يوم الثلاثاء.

كما ستشهد أوروبا مستويات قياسية من الحرارة أيضا هذا الأسبوع.

المصدر: بلومبرغ