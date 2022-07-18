اضطرابات بعيدة عن الحل.. شركة "بوينغ" الأمريكية تواجه نقصا في المحركات وأشباه الموصلات ومكونات أخرى

كشفت مصادر إعلامية أن شركة "بوينغ" لتصنيع الطائرات كانت أولى ضحايا نقص أشباه الموصلات والمحركات وغيرها، حيث ساهم ذلك بالحد من كميات الإنتاج.

وتصارع شركة "بوينغ" من مشكلة حدوث نقص في المحركات وأشباه الموصلات وأجزاء أخرى متعلقة بتصنيع الطائرات، حيث يبدو أن المشاكل تتزايد شهريا، ولاضطرابات بعيدة عن الحل، بحسب إفادات مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الطائرات الأمريكية.

وقال رئيس قسم الطائرات التجارية في الشركة، ستان ديل، للصحفيين المجتمعين في لندن قبل معرض "فارنبورو" الدولي للطيران: "نحن في منتصف الرحلة حيث تكافح بوينغ مع الأزمات اللوجيستية ونقص الميكانيكيين المهرة في أعقاب "كوفيد-19".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تتعامل "بوينغ" مع شركة "CFM International Inc" التي بدأت تعاني من الضغوط المرتبطة بتصنيع المحركات، وهي مشروع مشترك بين شركة "جنرال إلكتريك" و"Safran SA" الفرنسية، التي أدت إلى تأخير تصنيع المحركات التوربينية للطائرة "737 Max"، حيث قال ديل: "لن نصنع طائرات شراعية".

وبالنسبة لشركة "إيرباص" الأوروبية المنافسة، التي كان لديها حوالي 20 طائرة من طراز "A 320 neo" متوقفة في مصانعها على مستوى العالم في نهاية شهر مايو، حيث تخطط الشركة لزيادة إنتاج الطائرات ذات الهيكل الضيق إلى مستوى قياسي يبلغ 65 طائرة في الشهر بحلول منتصف العام المقبل.

وفي المقابل تتخذ "بوينغ" نهجا أكثر حذرا مع طائرات "737 ماكس" التي تخضع للمراقبة المشددة من قبل المنظمين الأمريكيين بسبب كثرة حوادثها، حيث تحافظ الشركة على إنتاج ثابت عند حوالي 31 طائرة في الشهر، وقال ديل إن "شركة بوينغ قللت من تقدير الخسائر التي تكبدتها قوتها العاملة ومورديها من تسريح العمال وسط تفشي الوباء".

المصدر: "بلومبيرغ"