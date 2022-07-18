أسعار الغاز في بورصة لندن تصل إلى 1680 دولارا للألف متر مكعب

أظهرت بيانات بورصة ICE في لندن أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت يوم الاثنين بنسبة 1.6% إلى حوالي 1680 دولارا للألف متر مكعب عند الإغلاق.

وبدأت المزايدات يوم الاثنين بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر أغسطس، عند مستوى أدنى بقليل من 1720 دولارا.

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ووصلت الأسعار عند النقطة الأعلى إلى 1752.8 دولار (زيادة نسبتها 6.2%)، وعند النقطة الأدنى إلى 1625 دولارا (انخفاض 1.6%)، وعند الإغلاق بلغت قيمة العقود 1676.7 دولار.

ويشار إلى أن أعار الغاز في البورصات الأوروبية بدأت بالارتفاع منذ 13 يوليو. وارتفعت قيمة العقود الآجلة من 900 دولار إلى أكثر من 1300 دولار خلال عدة أيام، ثم انخفضت قليلا، وبعد ذلك قفزت من جديد إلى 1900 دولار.

وتأثرت الأسواق بتقلص التوريدات من روسيا وتقلص استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي