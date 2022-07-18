قفزة في حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران

أعلن رئيس الجانب الإيراني لغرفة التجارة المشتركة مع روسيا أن حجم التبادل التجاري بين البلدین بلغ 4.035 مليار دولار خلال 2021، لیسجل نموا بنسبة 81.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال رئيس الجانب الإيراني لغرفة التجارة المشتركة مع روسيا "هادي تيزهوش تابان"، في تصریح خاص لمراسل وکالة "إرنا" الیوم الاثنین: "بناء على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية (FCS) بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدین 4.035 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتطلع "تيزهوش تابان" إلى رفع حجم التبادل التجاري بين إیران وروسیا بالتنفيذ الصحيح لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تتعلق بالأمور المالية والمصرفية بينهما.

یذکر أن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية (FCS) أعلنت أن حجم التبادل التجاري بين البلدین لعام 2021 حقق قفزة ولامس 4.035 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب التقرير، زادت صادرات روسيا إلى إيران 2.2 ضعفا وبلغت 3.068 مليار دولار، فيما زادت وارداتها من إيران بنسبة 21.4% ووصلت الی 967.3 مليون دولار.

المصدر: ارنا