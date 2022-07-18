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بوتين يرفع قيمة المنح لابتكار تكنولوجيات دفاعية خارقة

مال وأعمال

بوتين يرفع قيمة المنح لابتكار تكنولوجيات دفاعية خارقة
Sputnik
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وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم حول زيادة حجم المنح للعلماء والمصممين لقاء تحقيق إنجازات في إنشاء تكنولوجيات دفاعية خارقة من 500 إلى 800 ألف روبل.

وجاء في الوثيقة التي نشرت يوم الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تحديد قيمة المنح بمبلغ 800 ألف روبل لكل من العلماء والمصممين والتكنولوجيين وغيرهم من العاملين الهندسيين والفنيين في المؤسسات المنفذة لطلبيات الدولة الدفاعية، وذلك لقاء تحقيقهم لإنجازات بارزة في مجال منجزات تكنولوجية متطورة وتصميم أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة من أجل ضمان الدفاع عن البلاد وأمن الدولة".

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بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة المنح الدراسية للمتخصصين والشباب (حتى سن 35 عاما) لموظفي المؤسسات التي تنفذ طلبيات الدولة الدفاعية لقاء المساهمة الكبيرة في تحقيق وتصميم تكنولوجيات اختراقية من 350.000 إلى 500.000 روبل.

المصدر: تاس

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