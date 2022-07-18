بيلاروس تخطط لزيادة الصادرات إلى روسيا بمقدار الثلث حتى نهاية العام

صرح سفير بيلاروس في روسيا فلاديمير سيماشكو بأن بلاده تخطط لزيادة الصادرات إلى روسيا بمقدار الثلث هذا العام، وقد يكون معدل نمو الشحنات إلى منطقة كالينينغراد أعلى من ذلك.

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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن السفير قوله اليوم الاثنين: "بيلاروس ستولي اهتماما خاصا للتعاون مع منطقة كالينينغراد الروسية، وتخطط الجمهورية لزيادة الصادرات إلى روسيا بمقدار الثلث هذا العام، ويمكن أن تكون أعلى من ذلك إلى كالينينغراد".

وشدد على أن "بيلاروس تمتعت على الدوام بعلاقات وثيقة للغاية مع منطقة كالينينغراد. هذه شحنات منتجات صناعية وزراعية وغذاء، وعلى العموم، أدرك الاتحاد الأوروبي أنه قد فرض قيودا في الاتجاه الخاطئ، وتلك القيود (على عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد) التي تم فرضها بشكل غير متوقع في منتصف الشهر الماضي، تم رفعها".

وفي 18 يونيو الماضي، فرضت فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد، حوالي 50% من جميع البضائع المتجهة إلى المقاطعة الروسية.

من جهتها طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض وحذرت من أنها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا، وذلك ردا على الحظر.

والأسبوع الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية، توضيحات حول العقوبات ضد روسيا. ووفقا لها يبقى الترانزيت إلى كالينينغراد بواسطة الشاحنات ممنوعا، ويسمح بالعبور إلى المقاطعة الروسية بواسطة السكك الحديدة بشرط وجود مراقبة على ذلك.

المصدر: نوفوستي