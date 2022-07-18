روسيا: تصدير مروحيات بحوالي 530 مليون دولار هذا العام

قال الكسندر ميخييف مدير عام شركة "روسوبورون إكسبورت"، إن حجم تصدير المروحيات الروسية إلى الخارج هذا العام عبر هذه المؤسسة الحكومية تجاوز 30 مليار روبل (حوالي 530 مليون دولار).

وذكر المدير العام أنه تم إنتاج معظم المروحيات التي تم تصديرها في مصنع أولان أودي لإنتاج المروحيات.

وفي وقت سابق أفاد مصدر في شركة "روس تيخ"(الشركة الحكومية الروسية لتعزيز تصميم وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية)، بأن الجانب الروسي وقع عقدا مع طرف أجنبي حول تصدير مجموعة من مروحيات Mi-171E المحدثة. وتعتبر هذه المروحيات، النسخة التصديرية من مروحيات "مي-17"، التي تستخدم بنجاح في ظروف المرتفعات العالية في بلدان أمريكا اللاتينية، ولا سيما في عمليات الشرطة لمكافحة تهريب المخدرات. تم استخدامها في ظروف القطب الشمالي وفي المناخ الاستوائي لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي البلدان الإفريقية.

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وتستخدم هذه المروحيات عادة في مجال النقل الجوي، وهي تنتج على قاعدة المروحية المعروفة "مي-8"، والحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 13 طنا، ومدى الطيران 650 كيلومترا، والسرعة القصوى 250 كيلومترا في الساعة.

المصدر: نوفوستي