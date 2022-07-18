متى ستبدأ السعودية بتلبية طلب بايدن؟

شددت الرياض على أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقا لمنطق السوق وإطار تحالف "أوبك+"، وذلك بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى المملكة، وفقا لما نقلته "بلومبرغ".

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وقال بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، إن المسؤولين في السعودية يشاركونه "الحاجة الملحة" لزيادة إمدادات النفط ويتوقع "خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة" لتحقيق هذه الغاية.

في حين شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار "أوبك+"، التي ستعقد اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس 2022.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم وخاصة الدول المستهلكة. لكن في النهاية، تتبع (أوبك+) ظروف السوق وستوفر الطاقة حسب الحاجة".

ويضم تحالف "أوبك+" روسيا، التي تحاول الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها لمنعها من الاستفادة من عائدات النفط بسبب أوكرانيا، فيما كانت الرياض واضحة بشأن تمسكها بالعمل ضمن التحالف (أوبك+).

وكانت رحلة بايدن إلى المملكة مثيرة للجدل في الداخل، لكن أسعار البنزين التي تقترب من مستويات قياسية تشكل أيضا خطرا سياسيا. وقال بايدن: "أفعل كل ما بوسعي لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة، وهو ما أتوقع حدوثه".

من جانبه، قلل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من فكرة أي اتفاق. وقال: "الأمر لا يتعلق بالاتفاق. يتعلق الأمر بسياسة المملكة طويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق ونتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة. إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في (أوبك+)".

تحرك التحالف بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو 2022، بعد مكالمات من الدول المستهلكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار النفط من المستويات المرتفعة الأخيرة مع سيطرة مخاطر الركود الاقتصادي على الأسواق قد تتغير الصورة قبل اجتماع التحالف في 3 أغسطس 2022.

ومن المتوقع أن تكون الزيادات الإضافية متواضعة حيث تختار الشركات ذات الوزن الثقيل في الخليج الحفاظ على طاقتها الاحتياطية المتبقية وسط اضطرابات الإمدادات التي تتراوح من الاضطرابات الليبية إلى العقوبات ضد روسيا.

المصدر: بلومبرغ