صحيفة: كندا أعادت توربين السيل الشمالي إلى ألمانيا

قالت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن مصدر مطلع إن كندا أرسلت إلى ألمانيا بالطائرة يوم أمس الأحد، توربين سيمنس الخاص بخط نقل الغاز "السيل الشمالي"، ويجب أن يصل إلى روسيا بحلول 24 يوليو.

وأضافت الصحيفة: "في 17 يوليو، شحنت كندا إلى ألمانيا توربين غازي من نوع Siemens Energy، بعد إصلاحه، وهو يستخدم لضخ الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي من روسيا إلى ألمانيا. وتم نقل التوربين المذكور إلى ألمانيا بالجو وليس عن طريق البحر كما كان مخططا منذ البداية، وذلك بهدف تسريع وصوله".

ووفقا للصحيفة سيتم بعد مرور 5-7 أيام، نقل التوربين إلى روسيا إذا لم تظهر أية مشاكل في مجال النقل اللوجيستي أو الجمارك.

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وسيتم نقل التوربين إلى روسيا بواسطة سفينة ومن ثم بالبر عبر هلسنكي لأن محطة "بورتوفايا" حيث سيتم تركيبه قريبة من الحدود مع فنلندا.

وتابعت الصحيفة: "من المتوقع وصول التوربين إلى روسيا في 24 يوليو، وستستغرق عملية تركيبه وتشغيله 3-4 أيام".

ويشار إلى أن شركة غازبروم خفضت منذ منتصف يونيو، ضخ الغاز عبر الخط المذكور بنحو 60 في المائة، بسبب مشاكل صيانة التوربينات الغازية في محطة "بورتوفايا"، ورفض السلطات الكندية إعادة المعدات بعد صيانتها هناك.

المصدر: نوفوستي