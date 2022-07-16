بايدن يعلن عن مساعدات مالية واستثمارات في الأردن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني في جدة، تقديم مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2029.

وأشار بيان مشترك عقب لقاء الزعيمين على هامش قمة إلى أن المذكرة تعكس التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، وتستهدف تلبية احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأعاد الزعيمان تأكيد التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

وشدّد الرئيس بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، فيما ثمّن عبد الله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جانب آخر أعلن بايدن، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات في الأردن ومصر، وذلك خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية.

وقال في كلمته "أخيرا، بفضل جهود الكثيرين، تم الاتفاق على مشاريع طاقة جديدة تربط دول المنطقة، واتفاقية تجارة حرة جديدة واستثمارات بين الجيران، مثل الاستثمارات السعودية في مصر والأردن".

وأضاف: "كلما قمنا ببناء هذه الروابط، رأينا الفوائد التي تعود على شعوبنا وسوف تنمو".

المصدر: المملكة، خبرني