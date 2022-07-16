وزير لبناني: نستعد لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة مرافق سياحية في الناقورة

صرح وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​علي حمية​ بأن الحكومة تعتزم "استعادة آخر شبر" من نفق سكة الحديد في ​الناقورة وإطلاق مزايدات عالمية لإقامة مرافق سياحية بالمنطقة.

أشار الوزير متحدثا من أمام باب نفق رأس البياضة في الناقورة، إلى "أننا على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونحن من ضمن سعينا الدؤوب على تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة وزيادة إيرادات الدولة والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها، وخصوصا اذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في الناقورة".

إقرأ المزيد

وأوضح حمية، "لقد قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية في العام 1942، ليتبين أن طوله 695 مترا والأرض المحيطة به 1800 متر مربع، ولأجل ذلك نحن الآن بصدد إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري".

ولفت الوزير إلى أن إسرائيل​ تحتل جزءا كبيرا من النفق الذي "لا بد أن نستعيده كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال اللبنانية".

المصدر: النشرة اللبنانية