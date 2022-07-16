مقاطعة زابوروجيه تصدر شحنة كبيرة من الحبوب عن طريق البحر

قال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن هذه المنطقة تخطط لتصدير شحنة كبيرة من الحبوب عن طريق البحر.

وأضاف: "سيتم عن طريق ميناء بيرديانسك التجاري تصدير حوالي 100 ألف طن من الحبوب. وهناك أربع سفن كبيرة تقف في البحر وجاهزة للتحميل".

وأشار باليتسكي، إلى أن تصدير الحبوب من المنطقة يتم كذلك عن طريق السكك الحديدية.

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وقال: "تم بالفعل إرسال أكثر من 100 مقطورة سكك حديدية، كما تم توقيع عقد لتوريد 150 ألف طن من الحبوب".

المصدر: نوفوستي