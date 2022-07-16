"كيودو": اليابان تعتزم المحافظة على حصتها في مشروع "ساخالين 2"

قالت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصادر في حكومة اليابان، إن السلطات تسعى إلى المحافظة على حصة الشركات اليابانية في مشروع "ساخالين 2" للغاز المسال.

ووفقا لمعطيات الوكالة، يتم في الوقت الراهن تنسيق المواقف مع الشركات اليابانية المشتركة في المشروع - ميتسوي وميتسوبيشي.

ويوم أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، خلال محادثة هاتفية، عن خطط لمواصلة المشاركة في "ساخالين -2".

وأشارت الوكالة في نفس الوقت، إلى أن الحفاظ على الاستثمارات المذكورة، يعتمد على قرار الجانب الروسي نفسه.

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في وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، ردا على عقوبات بعض الدول ضد روسيا.

وبين هذه الإجراءات تأميم شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.

وستحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة".

المصدر: نوفوستي