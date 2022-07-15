ارتفاع أسعار النفط.. "برنت" يقترب من 100 دولار
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها أمس في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وسط تزايد التوقعات برفع الفائدة من قبل المركزي الأمريكي.
وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 96.15 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 99.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ