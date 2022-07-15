ارتفاع أسعار النفط.. "برنت" يقترب من 100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها أمس في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وسط تزايد التوقعات برفع الفائدة من قبل المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 96.15 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 99.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ