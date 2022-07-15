هل هي لليونان أم للدنمارك؟.. محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها في قضية حق ملكية جبن "فيتا"

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في 14 يوليو حكما لصالح اليونان في معركتها ضد الدنمارك، بشأن حماية حقها في علامة جبن "فيتا" الذي تصدره إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أحقية اليونان في علامة جبن "فيتا"، الذي يعد من بين الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة والتي تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصولها.

وأفادت "يورونيوز" بأن المحكمة الأوروبية فرضت في قرارها على الدنمارك وضع حد لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال سريعا للقرار.

وتؤكد اليونان أن جبن "فيتا" جزء من تراثها الثقافي، وأن اليونانيين يتداولون هذا المصطلح منذ 6 آلاف عام، وأن هذا الاسم يطلق على الجبن المملح والمحضر من خثارة اللبن المصنع من حليب الغنم أو المخلوط بحليب الماعز.

وكانت المعركة على علامة جبن "فيتا" قد بدأت عام 2002 حين طلبت الدنمارك وألمانيا من المحكمة الأوروبية إلغاء قانون يمنح اليونان الأحقية في استخدام هذا الاسم كعلامة، وذلك لأن القانون المذكور يعيق أصحاب مصانع الجبن في دول الاتحاد الأوروبي من تسويق هذا النوع من الجبن باستخدام تلك العلامة.

المصدر: يورونيوز