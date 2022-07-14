الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية رفع العقوبات عن بعض الشخصيات الروسية

يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن بعض الشخصيات الروسية، إذ توصل محامون في الاتحاد إلى استنتاج مفاده أن القيود والإجراءات فرضت على أسس غير مقنعة.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت الوكالة: "الاتحاد الأوروبي يناقش رفع العقوبات المفروضة على أفراد روس معينين لأن محامي الاتحاد اكتشفوا أنه كان من الممكن تطبيق العقوبات لأسباب غير كافية".

ووفقا للمصادر، رفع نحو 30 شخصا دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي مطالبين بشطبهم من قوائم العقوبات، فيما تقدمت 10 شخصيات بطلب مماثل مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، بالمجموع تم رفع 41 دعوى قضائية في المحاكم فيما يتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت المصادر، إن موظفي الخدمة القانونية بالاتحاد الأوروبي أبلغوا في اجتماع يوم الأربعاء، الممثلين الدائمين للتحالف أن بعض هذه الطلبات مبررة.

وأضافت المصادر، أن "المعلومات التي قدمها الخاضعون للعقوبات تشير إلى أن الأدلة الداعمة للعقوبات كانت إما ضعيفة أو قديمة أو خاطئة".

المصدر: إنترفاكس

المصدر: إنترفاكس