"ترشيد الطاقة في أوروبا يصل إلى الجنون".. شاهد ماذا يفعل عمال مطار بوخارست

تواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي لديها، وذلك في محاولة للتقليل من أزمة الطاقة وخفض فواتير الكهرباء لمواطنيها.

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وفي الآونة الأخيرة كثرت الدعوات لتوفير استهلاك الغاز، فمثلا في ألمانيا دعت أكبر شركة غاز إقليمية المواطنين الألمان لقضاء وقت أقل في الحمام.

لكن المساعي لتقليل استخدام الطاقة وصل في رومانيا إلى مستوى لا يمكن للمرء تخيله، ففي مطار "هنري كواندا الدولي" ببوخارست بدء العمال بتحريك حزام نقل الأمتعة بالسير عليه.

وجاء ذلك بحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قالوا إنه يهدف لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي