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بعد بيانات التضخم الأمريكية.. كيف جرى تداول العملة الرقمية "البيتكوين"؟

مال وأعمال

بعد بيانات التضخم الأمريكية.. كيف جرى تداول العملة الرقمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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جرى تداول العملة الرقمية "البيتكوين"، اليوم الخميس، دون مستوى 20 ألف دولار بنحو طفيف، ويأتي ذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.

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وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العملة الرقمية بنحو طفيف بنسبة 0.24% إلى 19754.57 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

ويأتي الانخفاض في وقت يستوعب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية، إذ بلغ المؤشر في يونيو 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما، كذلك يقيم المستثمرون توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

بعد بيانات التضخم الأمريكية.. كيف جرى تداول العملة الرقمية

المصدر: RT

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