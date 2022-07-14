الذهب الأسود يواصل الانخفاض.. برميل "برنت" عند أدنى مستوى في 4 أشهر

تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعها حيث انخفض مزيج "برنت" دون مستوى 97 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 مارس 2022.

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وبحلول الساعة 14:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.32% إلى 94.07 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.94% إلى 97.64 دولار للبرميل، وقبل ذلك بوقت قصير (14:22 توقيت موسكو) سجلت العقود مستوى 96.95 دولار للبرميل.

المصدر: تاس