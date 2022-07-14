كم برميل سولار سنويا تستورد مصر.. ولماذا رفعت الأسعار؟

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستورد 100 مليون برميل من السولار سنويا.

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وأضاف مدبولي في كلمة له من مكتبه صباح اليوم الخميس، أذاعتها الفضائية المصرية، أن مصر منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي كانت تستهدف رفع الدعم عن البترول منذ 2020، وكان يتم تسعير كافة منتجات الوقود، بشكل يجعلها تغطي التكلفة الخاصة بها، عبر توزيع السعر بين المنتجات البترولية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن سعر برميل النفط مسعر في موزانة 2021، بـ 60 دولارا للبرميل، ووصل السعر العالمي لـ 120 دولارا هذا العام، منوها بأن سعر لتر السولار بـ 11 جنيها في التكلفة على الدولة، ويباع الآن بـ 7.25 جنيه، متابعا: مصر تستهلك 15 مليار لتر، وتتحمل الدولة 178 مليون جنيه سنويًا أو 63 مليار جنيه، حال الاستمرار في السعر القديم كدعم فقط للسولار وحده.

وأشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن رفع سعر السولار يخفض التكاليف التي تتحملها الدولة لـ 55 مليار جنيه هذا العام عن السولار.

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