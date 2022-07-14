المفوضية الأوروبية ترفع توقعاتها للتضخم لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

رفعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها اليوم توقعاتها للتضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى 7.6% للعام الجاري، كذلك قلصت توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وفي توقعات الربيع الماضي، افترضت المفوضية الأوروبية تسارع التضخم في العام الجاري إلى مستوى 6.8%، على أن يتباطأ في العام 2023 إلى مستوى 2023.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ككل، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن يصعد معدل التضخم هذا العام من 6.8% إلى 8.3%.

وقالت المفوضية، إن التضخم من المتوقع أن يصعد إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام، علما أن المؤشر كان العام الماضي عند مستوى 2.9% فقط.

وفيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني حول التوقعات الاقتصادية:

- المخاطر الرئيسية التي يواجهها اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن هي وقف إمدادات الغاز الروسي واستئناف الوباء.

- المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2023 من 2.3% إلى 1.4%، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تم تقليص التوقعات من 2.3% إلى 1.5%.

- المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2023 من 2.4% إلى 1.3%.

- المفوضية الأوروبية رفعت توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى عند 7.6% للعام 2022، وإلى مستوى 4% للعام 2023.

المصدر: تاس + نوفوستي