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رئيس الوزراء المصري: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا

مال وأعمال

رئيس الوزراء المصري: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
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صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا.

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وأوضح رئيس الوزراء المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين. 

وأضاف، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

وأمس قررت وزارة البترول في مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، وذلك بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وقامت الحكومة برفع أسعار البنزين للعام 2022 بأنواعه الثلاثة والسولار بدءا من الثلاثاء، لتصبح كالتالي:

سجل سعر بنزين 80 نحو 8 جنيهات، بعد أن كان 7.50 جنيه للتر.

فيما وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه. وارتفع سعر بنزين 95 ليسجل 10.75 جنيه للتر بدلا من 9.75 جنيه. وارتفع سعر السولار ليصل إلى 7.25 جنيه بعد أن كان 6.75 جنيه.

المصدر:RT + اليوم السابع

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