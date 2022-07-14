رئيس كازاخستان يوعز بتهيئة الظروف لاحتضان الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا

أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف تعليمات للحكومة بشأن إيجاد ظروف مواتية لانتقال الشركات الأجنبية إلى أراضي البلاد.

وقال توكايف خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس: "سيعطينا هذا فرصا جيدة لزيادة إنتاج السلع ذات الدرجة المتوسطة والعالية من التصنيع"، بعدما أشار إلى أن نصف حوالي 1400 شركة أجنبية كبرى كانت تعمل في روسيا، علقت أنشطتها في السوق الروسية أو غادرتها نهائيا.

واعتبر توكايف أن ما نشهده اليوم هو "صراع عالمي على رأس المال الاستثماري".

المصدر: "سبوتنيك – كازاخستان"