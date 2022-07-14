 
مباشر

البيت الأبيض: سنصل إلى مستويات تاريخية من إنتاج النفط في 2023

مال وأعمال

البيت الأبيض: سنصل إلى مستويات تاريخية من إنتاج النفط في 2023
Legion-Media MediaPunch
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tez2

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة في طريقها إلى الوصول إلى مستوات تاريخية من إنتاج النفط في العام المقبل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في حديث لقناة "سي إن إن": "نحن في الطريق إلى إنتاج كمية أكبر من النفط في الداخل العام المقبل، لنصل إلى المستوى التاريخي".

إقرأ المزيد
بايدن: سنواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
بايدن: سنواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "ينتظر بفارغ الصبر مناقشة مسألة إنتاج النفط مع الزعماء العالميين".

ويأتي ذلك على خلفية جولة بايدن في الشرق الأوسط التي يزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا