البيت الأبيض: سنصل إلى مستويات تاريخية من إنتاج النفط في 2023

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة في طريقها إلى الوصول إلى مستوات تاريخية من إنتاج النفط في العام المقبل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في حديث لقناة "سي إن إن": "نحن في الطريق إلى إنتاج كمية أكبر من النفط في الداخل العام المقبل، لنصل إلى المستوى التاريخي".

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وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "ينتظر بفارغ الصبر مناقشة مسألة إنتاج النفط مع الزعماء العالميين".

ويأتي ذلك على خلفية جولة بايدن في الشرق الأوسط التي يزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

المصدر: تاس