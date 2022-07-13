تركيا تحصل على أكثر من 900 مليون دولار من "دويتشه بنك" لشراء الغاز المسال

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة الغاز الحكومية التركية "بوتاس" حصلت على قرض من مصرف "دويتشه بنك" الألماني بحجم 929 مليون دولار لشراء الغاز المسال وتقليص الاعتماد على روسيا.

وتشير "بلومبرغ" استنادا إلى بيان لـ "دويتشه بنك" مرسل عبر البريد الالكتروني، إلى أن القرض المحسوب لثلاثة أعوام، سيتيح لـ "بوتاس" شراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين محددين في 10 دول، بما فيها الولايات المتحدة والجزائر وقطر.

ويشار إلى أن التمويل مضمون من قبل الحكومة التركية وقد يزداد في المستقبل.

وتعتبر هذه الصفقة الأولى لشركة "بوتاس" للحصول على قرض من أجل شراء الغاز المسال، وهي تمهد إلى تنويع مصادر الطاقة بالنسبة لتركيا، والتي تهيمن عليها روسيا وإيران حاليا.

وشهدت شركة "بوتاس" صعوبات متعلقة بارتفاع أسعار الغاز وارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى منذ 24 عاما. وتقول الشركة إنها تضطر لبيع الغاز للمستهلكين في الداخل بـ 30% فقط من سعره الحقيقي.

وتجاوز الدعم المالي الحكومي لشركة "بوتاس" خلال الربع الأول من هذه السنة الحجم الإجمالي للدعم الذي قدم لها في عام 2021 بأكمله.

وتعتبر الشركة أيضا أكبر زبائن البنك المركزي التركي في ما يخص بيعه العملات الأجنبية للشركات الحكومية، والتي بلغ حجمها 18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت "بوتاس" إنها ستستفيد من القرض لشراء الغاز المسال من الموردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة وبريطانيا.

المصدر: بلومبرغ