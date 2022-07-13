توجيه عاجل من الحكومة المصرية بعد رفع أسعار الوقود

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجيهات عاجلة مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة تحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى.

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وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وكلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.

وأشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.

وأوضح نادر سعد أن هناك تعليمات واضحة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بقيام السادة المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما شدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

المصدر: القاهرة 24