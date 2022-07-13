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الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع عائدات النفط

مال وأعمال

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع عائدات النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، اليوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع عائدات النفط في روسيا، وفقا لما ذكره تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA).

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للمرة الأولى في 20 عاما.. الدولار أقوى من اليورو

وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 74 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.2 روبل.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 96 كوبيكا إلى 58.5 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي الأسواق العالمية، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليوم، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002.

المصدر: برايم

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