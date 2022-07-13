الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع عائدات النفط

تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، اليوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع عائدات النفط في روسيا، وفقا لما ذكره تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA).

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وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 74 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.2 روبل.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 96 كوبيكا إلى 58.5 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي الأسواق العالمية، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليوم، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002.

المصدر: برايم