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تقرير لوكالة الطاقة الدولية يتحدث عن نمو مخزونات النفط

مال وأعمال

تقرير لوكالة الطاقة الدولية يتحدث عن نمو مخزونات النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية بالعالم في مايو 2022 مقارنة بأبريل 2022 بواقع 5 ملايين برميل وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 15.2 مليون برميل.

وجاء ذلك ضمن تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر اليوم الأربعاء، وأفاد التقرير بأن حجم احتياطيات الذهب الأسود لا يزال أقل من متوسط ​​الخمس سنوات على الرغم من النمو.

وقال التقرير: "ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 5 ملايين برميل في مايو 2022، فيما صعدت المخزونات الصناعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 15.2 مليون برميل إلى 2691 مليون برميل، ولا يزال حجم الاحتياطيات أقل من متوسط ​​2017-2021، وذلك في ظل تحرير 32.1 مليون برميل من المخزونات الحكومية".

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بمقدار 22 مليون برميل في يونيو 2022 وفقا للبيانات الأولية.

المصدر: نوفوستي

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