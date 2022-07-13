بعد إعلان أكبر زيادة في أسعار البنزين.. نشر تعريفة ركوب السيارات في مصر

زادت أجرة ركوب السيارات بشكل متفاوت في عدد من محافظات مصر، بعد إعلان الحكومة أكبر زيادة في أسعار البنزين بالبلاد.

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وارتفعت أسعار ركوب المواصلات في مواقف محافظة الغربية، حيث التزم الجميع بالتعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار الوقود المقررة من قبل وزارة التنمية المحلية.

وطالب محافظ الغربية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين حيث لم تتعد الزيادة اكثر من 25 قرشا فقط بجميع خطوط المواصلات.

وكشفت مصادر بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، عن موقف التسعيرة الجديدة لحافلات الهيئة وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت المصادر إن تسعيرة الركوب سترتفع بقيمة 5% بما يعادل 50 قرشا تعويضا عن ارتفاع أسعار السولار.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي في محافظة أسيوط لتصبح 8.5 جنيه، والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.25 جنيه، و4.5 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة، والسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.25 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 11.75 جنيه لديروط، و9 جنيهات للقوصية، و5 جنيهات لمنفلوط، و4.75 جنيهًا لأبوتيج، و7 جنيهات لصدفا، و8 جنيهات للغنايم، و5 جنيهات لساحل سليم، و7 جنيهات للبدارى، و3.75 جنيهًا لأبنوب، و2.75 جنيه للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 112 جنيها لمحافظة القاهرة، 18 جنيها لملوي، و25.5 جنيهًا للمنيا، و13.75 جنيهًا لطهطا، و24.5 جنيهًا لسوهاج، و39.25 جنيهًا للبلينا، و38 جنيها لجرجا، و39.25 جنيهًا لدار السلام، و43.5 جنيهًا للوادي الجديد، و48.75 جنيهًا لنجع حمادي، و55 جنيهًا لقنا و97.5 جنيهًا للغردقة.

المصدر: القاهرة 24