فرنسا تتخذ تدابير "جذرية" في مجال الغاز استعدادا للشتاء التالي

أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشيت، بأن فرنسا اتخذت تدابير جذرية استعدادا لفصل الشتاء، وضاعفت ملء منشآت تخزين الغاز تحسبا لانقطاع إمدادات الغاز من روسيا.

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وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي" في معرض ردها على سؤال حول الاجراءات المتخذة في حال وقف إمدادات الغاز من روسيا: "لقد اتخذنا إجراءات جذرية استعدادا لفصل الشتاء. وضاعفنا ملء مرافق تخزين الغاز الطبيعي، وسنزيد احتياطياتها بإمدادات الغاز المسال من جميع أنحاء العالم ... الآن حققنا تقدما كبيرا في ملء منشآتنا الاستراتيجية لتخزين الغاز، مقارنة بالسنوات السابقة".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، عن اعتقاده بأن إمدادات الغاز من المرجح أن تقطع تمامًا من روسيا إلى أوروبا.

كما كان قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أسعار الغاز الاستهلاكي في فرنسا قد جمدت حتى نهاية العام، وستقتصر الزيادة في أسعار الكهرباء على 4٪، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحديد الشركات التي يجب أن تتلقى دعما ذا أولوية في حالة تعطل الإمدادات.

المصدر: نوفوستي