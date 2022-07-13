تقرير: ارتفاع صادرات قطاع البترول بنحو 6 مليارات دولار في مصر خلال 2021

وفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أوضحت صحيفة "اليوم السابع" أن قطاع البترول في البلاد نجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الـ 8 سنوات الماضية.

إقرأ المزيد

وبحسب تقرير رصدته، أشارت "اليوم السابع" إلى أن اهذه لإنجازات تتضمن "تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بمجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز".

وبين تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "ارتفاع صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو 84%"، مشيرا إلى أن "قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، مقارنة مع 152 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (2006/2007– 2013/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة"، لافتة إلى أن "قطاع البترول نجح في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية وتنفيذ 32 مشروعا في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه ، بالاضافة إلى إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن، مع شركات بترول عالمية ومحلية".

المصدر: "اليوم السابع"