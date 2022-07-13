بنك كوريا الجنوبية المركزي يرفع سعر الفائدة بشكل غير مسبوق

قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 0.5 نقطة مئوية لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.

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وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 1.75% إلى 2.25%، وفقا للبنك المركزي.

وكان هذا بمثابة أول زيادة كبيرة في سعر الفائدة يقوم بها بنك كوريا المركزي على الإطلاق، والزيادة السادسة في تكاليف الاقتراض منذ أغسطس من العام الماضي، عندما بدأ البنك المركزي في التراجع عن سياسته النقدية المتساهلة، التي وضعها لمدة عامين تقريبًا لدعم الاقتصاد المتأثر بكورونا.

ويأتي رفع سعر الفائدة اليوم بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من أبريل ومايو، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية.

وتصارع كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتصاعدة بسرعة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر من الجائحة، والاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

المصدر: يونهاب