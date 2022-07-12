لا تأكيد رسميا بشأنها.. هل تصدر مصر عملة جديدة على غرار الـ10 جنيهات؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء حول إصدار مرتقب من البنك المركزي المصري لعملات بلاستيكية جديدة فئة 5 جنيهات بعد إصداره الـ10 جنيهات.

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من جهته، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن الحديث عن إصدار البنك المركزي لعملة بلاستيكية جديدة فئة 5 جنيهات لا يوجد ما يؤكده بعد، مرجحا أن يكون الإصدار الجديد للفئات الأعلى وليس الأقل من الـ10 جنيهات.

وأضاف فهمي أن البنك المركزي المصري يستهدف التوسع في إصدار وطباعة العملات المصنوعة من البوليمر، كاشفا عن قرب إصدار عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيها في السوق المصرية، على أن يتمّ توزيعها على البنوك المصرية خلال الأسابيع المقبلة.

كما أكّد الخبير المصرفي أن الـ10 جنيهات الجديدة أو البلاستيك تم تداولها بالفعل وصرفها من فروع البنوك المختلفة، ما تزامن مع عيد الأضحى المبارك ليتم إهداؤها وتبادلها كعيدية، مضيفا: "توجه البنك المركزي الحالي أن تكون جميع العملات بلاستيكية، كما أنَّه اتجاه عالمي أيضا".

وأشار إلى مميزات العملات البلاستيكية الجديدة فئة الـ10 جنيهات التي لاقت استحسانا واسعا من الشارع المصري، فهي من حيث التصميم والجودة لا تقل عن العملات الأوروبية، مثل اليورو والجنيه الاسترليني، كما يصعب تزويرها وأكثر أمانا، والعديد من المميزات الأخرى.

المصدر: الوطن