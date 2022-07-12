دعوات في ألمانيا إلى خفض درجة التدفئة لمواجهة أزمة الطاقة

دعا رئيس اتحاد منظمة الصناعة والتجارة في ألمانيا، بيتر أدريان، اليوم الثلاثاء، إلى خفض درجات حرارة التدفئة في المكاتب، وسط أزمة نقص الغاز.

وقال أدريان في تصريح صحفي: "كل درجة (حرارة) مهمة. في مستودعي يجب أن أعدل درجة الحرارة في حدود 17 أو 19 درجة، حسب عدد الأشخاص الذين يعملون هناك من وقت لآخر، وربما يمكن خفضها إلى أقل من ذلك".

وأضاف: "يمكنك أيضا تقليل التدفئة في المكاتب قليلا. ثم قد تضطر إلى ارتداء ملابس أكثر دفئا".

وقد أثار تصريح أدريان، انتقادات من طرف اتحاد النقابات العمالية الألماني.

وقالت رئيسة الاتحاد، آنيا بيل: "إنه أمر غير مسؤول أن تطلب من الموظفين التجمّد أو ارتداء سترات سميكة".

المصدر: نوفوستي