تعرف على أسعار التذاكر!.. مصر تستعد لإطلاق أول خطوط طيران منخفض التكلفة في تاريخ البلاد

تستعد مصر خلال فصل الشتاء لتشغيل خطوط الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس"، والذي يعد الطيران الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

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وسينطلق الطيران من الجدول الشتوي للعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، بحسب إحاطة قدمها مجلس الوزراء المصري.

ووفقا للمعلومات الأولية، ستدخل طائرتان من طراز بوينج 737-800 إلى أسطول طيران "سفنكس" في المرحلة الأولى، وسيتم إجراء 15 رحلة أسبوعيا داخليا.

ووفقا لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، قد تبدأ شركة الطيران منخفضة التكلفة أيضا في السفر إلى روسيا، ويقدر خبراء الطيران أن أسعار التذاكر ستكون أقل بنسبة 25-30 في المائة من أسعار مصر للطيران، ما يعني أن سعر رحلة الطيران من موسكو - القاهرة مع العودة قد تطصل إلى نحو 48 ألف روبل للفرد أي (15 ألف و400 جنيه مصري لا غير) ما يعادل (850 دولار تقريبا).

وكانت الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أعلنت إطلاق شركة جديدة تابعة تحت مسمى "إير سفنكس" للطيران الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام مصرية