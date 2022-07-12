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سعر اليورو أدنى من الدولار في بورصة موسكو

مال وأعمال

سعر اليورو أدنى من الدولار في بورصة موسكو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف العملة الأوروبية مقابل نظيرتها الروسية في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء إلى مستوى أقل من سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 2.52 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.74 روبل، فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 43 كوبيكا إلى 58.84 روبل.

وبذلك تكون العملة الأوروبية قد سجلت سعر صرف مقابل الروبل الروسي أقل من الدولار (يورو = 58.74 روبل - دولار= 58.84 روبل).

وفي الأسواق العالمية، انخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليوم إلى مستوى سعر صرف يكافئ الدولار، في ظل تراجع اليورو.

وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.

المصدر: RT 

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