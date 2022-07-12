وزارة الطاقة الأمريكية تطرح عقود بيع نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لكبح جماح ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) عن طرح عقود لبيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي.

وذكرت الوزارة أن 14 شركة أمريكية ستقوم بشراء النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لمعالجة اضطراب الإمدادات العالمي، ورفع حجم الامدادات في السوق المحلية والمساعدة في استقرار تقلبات السوق وتقليل تكاليف الطاقة على العائلات الأمريكية.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مارس الماضي الافراج عن مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الشركات قدمت 68 عطاء لشراء النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

المصدر: موقع وزارة الطاقة الأمريكية