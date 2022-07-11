الروبل يسجل أعلى مستوى في أسبوع أمام الدولار

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في النصف الثاني من تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022.

وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.44 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.11 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي