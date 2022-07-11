برلماني إيراني: نتطلع إلى رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن "حجم التجارة بين إيران وروسيا شهد نموا ملحوظا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي".

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية " إرنا"، قال إبراهيم رضائي: "خلال زيارة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى روسيا، تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، ويمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا".

وتابع رضائي: ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا إلى 4 مليارات دولار سنويا في حكومة رئيسي، وكان هذا الحجم أقل من 3 مليارات دولار في الحكومة السابقة، ونتوقع زيادته في عام 2022"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية للنقل بين البلدين".

وأضاف: "إن البنى التحتية للنقل الجوي والبري والبحري بين البلدين تحتاج إلى التنمية والتقوية"، مؤكدا أن "النقل البحري أسهل وأرخص طريق للتجارة بين البلدين".

كما أشار إلى "أهمية مقايضة السلع في عملية التبادل التجاري بین البلدین"، معتبرا أن "استيراد البضائع المطلوبة من روسيا وتصدير البضائع الإيرانية إلی هذا البلد يلعب دورا هاما في تعزیز العلاقات التجاریة بینهما".

المصدر: "إرنا"