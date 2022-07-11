كييف: بعض دول الاتحاد الأوروبي تعبت وباتت غير مستعدة لدعمنا ماليا

صرح وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، بعدم وجود توافق بين الدول الأوروبية بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو، حيث يلاحظ أن هناك إجهاد في أوروبا بسبب الصراع.

وتابع مارتشينكو في مقابلة له مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أوكرانيا بالطبع تتلقى أسلحة ومساعدات عسكرية إلا أن هذا "لا يكفي.. وتلك علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي والعالم حول أوكرانيا متعبون بعض الشيء"، مضيفاً: "بإمكاني تفهم أنهم يعانون من النفط وأسعار الغاز".

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وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر في كييف وبروكسل، إلى أن ألمانيا تبطئ تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا، حيث تعارض أوروبا تمويلها من الديون الأوروبية المشتركة.

من جانبه قال مارتشينكو ردا على سؤال بشأن السبب وراء منع ألمانيا تخصيص حزمة مساعدات إلى كييف: "لقد وافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية بمبلغ 9 مليارات يورو، ولكن ما الذي نراه في الوقت الحالي؟ ربما مليار هذا الشهر، ثم توقف. فلا يوجد اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الحكومات ليست مستعدة لدعم أوكرانيا بهذا المبلغ".

وتابع الوزير الأوكراني بأنه في الأشهر الأولى بعد بدء العملية الروسية الخاصة، "كانت أوروبا موحدة، أما الآن فنرى وجهات نظر مختلفة حول كيفية دعم أوكرانيا".

ومن وجهة نظر مارتشينكو، فإن أوكرانيا بحاجة إلى 5 مليارات يورو من المساعدات شهريا، وفي يوليو لا زلنا نتوقع أكثر من 4، ولكن في هذه العملية "نعتمد على البيروقراطية الأوروبية"، حيث "يتوقع شركاؤنا أن نظهر بالتفصيل كيف ننفق أموالهم، في الوقت الذي لا يمكننا إنفاقها على أغراض عسكرية، وإنما فقط على البرامج الاجتماعية والإنسانية".

المصدر: نوفوستي