 
مباشر

منتجو الألبان يحذرون البريطانيين من النقص في الإمدادات

مال وأعمال

منتجو الألبان يحذرون البريطانيين من النقص في الإمدادات
Legion-Media
صورة تعبيرية أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tecc

حذرت شركة أرلا فودز، أكبر منتج للألبان في بريطانيا ، من أن البلاد على وشك نقص منتجات الألبان بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص العمال.

وبحسب  صحيفة تلغراف ، قال مصدر في الشركة، إن إنتاج الحليب في البلاد في عام 2022 انخفض بنسبة 3٪، وأنه إذا وصل معدل التراجع إلى 5٪ ، فستواجه البلاد عجزا.

إقرأ المزيد
صحيفة: مؤسسات صناعية قد تتوقف عن العمل في بريطانيا الشتاء المقبل لنقص الوقود
صحيفة: مؤسسات صناعية قد تتوقف عن العمل في بريطانيا الشتاء المقبل لنقص الوقود

وبحسب المصدر، فإن بريطانيا "على وشك" أن تشهد نقصا في منتجات الألبان، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع وزراء بريطانيين لتأمين حصولها على كميات الأسمدة والوقود اللازمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود والأعلاف والأسمدة، في حين أن نقص العمالة يضر بالصناعة.

وحث المصدر، قطاع صناعة الألبان، على القيام باستثمارات طويلة الأجل في القوى العاملة في المملكة المتحدة، وعدم الاعتماد على العمالة من الخارج.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا