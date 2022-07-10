وزيرة التجارة الأمريكية: نمو الاقتصاد يشهد تباطؤا ولا "ركود" يلوح في الأفق

أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأحد، أن هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن ليس هناك "ركود خطير" يلوح في الأفق، متوقعة أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته التقليدية.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لشبكة "أيه بي سي": "كان الاقتصاد في العام ونصف العام الماضيين، ينمو بمعدلات عالية غير مسبوقة، 5 إلى 6%، أعتقد أنه من الطبيعي أن نفكر أنه بالاستمرار في الخروج من الوباء، سوف ننتقل من نمو قوي إلى نمو أكثر ثباتا".

وتابعت ريموندو، "أعتقد في مرحلة ما أننا سنشهد نموا أقل سرعة في الاقتصاد، ولكنني لا أرى أي سبب للاعتقاد بأننا سنواجه ركودا خطيرا بكل المقاييس"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من عودة نسبة الوظائف التي كانت موجودة قبل الوباء، في حين أن الوضع الأسري والشركات في مستوى جيد.

ونوهت الوزيرة أن مديرا تنفيذيا لشركة أمريكية كبيرة أكد لها أنه لا توجد علامات لركود تلوح في الأفق، مضيفة، "أساسيات هذا الاقتصاد قوية للغاية، التضخم هو مشكلتنا وعلى رأس أولوياتنا".

وفي منتصف يونيو الماضي، رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، معدل الفائدة بنسبة 0.75%، اليوم الأربعاء، لكبح جماح التضخم المرتفع، في أعلى زيادة للفائدة يتخذها البنك منذ عام 1994.

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، زيادة نسبة الفائدة بـ 75 نقطة أساس متوقعا أن "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".

المصدر: وكالات + "أيه بي سي"