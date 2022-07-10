وزير المالية المصري: العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين متواصل

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال وزير المالية إن الدولة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مضيفا أن الدولة تتحمل أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج.

وأوضح أن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية والاستحقاقات الدولية وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري مازال متماسكا في مواجهة التحديات العالمية، مشددا على أن الدولة لن تترك أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وقال إن الأولوية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 376.5 مليار جنيه للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة لاستكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية.

كذلك تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليارا للسلع التموينية ورغيف العيش.

وحسب الوزير خصصت مصر كذلك 22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.

وتم رصد 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.

المصدر: RT