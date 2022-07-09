مصر تحصل المستحقات المالية المتأخرة لـ28 عاملا مصريا في السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات عمل مختلفة في السعودية لـ28 عاملا مصريا.

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وكشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، في الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل السعودية المختلفة لـ28 عاملا مصريا، بينهم 3 متوفين، لافتا إلى أن إجمالي المستحقات بلغ مليونين و96 ألفا و319 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 10 ملايين و541 ألف جنيه مصري تقريبا.

هذا ولفت المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إلى أن "الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الـ28 عاملا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل المشكلات أولا بأول".

وفي التفاصيل، أشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أن "المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "محمود.ع.ف"، الذي توفي في حادث مروري، وجرى تحصيل دية القتل الخطأ من شركة التأمين، وأن المكتب نجح أيضا بالحصول على مستحقات الطبيب "السيد.م.أ.ص"، الذي توفي وهو على رأس العمل، وجرى تحصيل مستحقاته المالية، وبلغت 41 ألف ريال كانت متأخرة لدى إدارة المستشفى الذي كان يعمل به، وتم تحويل المبلغ إلى ذويه.

كما ذكر المتحدث الرسمي أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض، "نجح أيضا في تحصل مستحقات العامل "شعيب.م.ز.ب"، الذي كان يعمل لدى شركة مقاولات بالرياض، وبلغت مستحقاته المالية 52 ألفا و54 ريالا".

في حين أوضح الملحق العمالي قائلا: "إن مستحقات 11 عاملا تمثلت في مكافأة نهاية الخدمة، بعد انتهاء عقد العمل وتسوية مستحقاتهم بالطرق الودية"، مشيرا إلى أن "بعض العاملين الذين حصلوا على مستحقاتهم المالية حضروا لمكتب التمثيل العمالي لتوجيه الشكر إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان على استجابته السريعة ، وتوجيه مكتب التمثيل العمالي بالرياض لتحصيل تلك المستحقات، بينما رغب البعض فى الحصول على تأشيرة الخروج النهائي والعودة إلى أرض الوطن عن طريق السفارة المصرية نظرا لانتهاء إقامته، وتم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض فى هذا الشأن".

وتمت الإشارة إلى أنه "بتوجيهات القنصل العام بالرياض، السفير طارق المليجي، تم تحويل مستحقات العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعي بموجب إعلام الوراثة".

elwatannews

المصدر: "الوطن"